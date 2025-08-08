İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde toplanan evsel atıklar, transfer gerçekleştirilemediği için ilçe sınırlarındaki boş bir araziye döküldü. Arazide biriken çöpler "sıradağları"nı andıran görüntüler oluşturdu.

Olay, Kemalpaşa'da, ilçe sınırları içindeki boş bir arazide meydana geldi.

Sıcak havayla birlikte bölgede kötü koku ve sinek şikayetleri arttı. Yığılan çöplerin çevre sağlığı açısından risk oluşturduğu belirtildi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, "İlçemizde çöp birikintileri oluşması söz konusu değildir. Şu an yaşanan gecikme, çöp transfer araçlarının daha uzak bir noktaya sevk edilmesinden kaynaklanmaktadır." dedi.

Havadan çekilen görüntülerde, söz konusu bölgede çöplerin adeta sıradağlar oluşturduğu görüldü.