Bursa'da kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal İsaören ile Çayyaka mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Çayyaka Mahallesi eski muhtarı Murat Ö. (33) yönetimindeki 16 AFH 084 plakalı kapalı kasa minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Araçtan fırlayan sürücü ağır yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

