Antalya'da mantar ararken fenalaşan iki çocuk babası öldü

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde mantar toplamaya çıkan iki kardeşten biri aniden fenalaşarak yaşamını yitirdi. Olay, öğle saatlerinde Umutlu Mahallesi Güney mevkiinde meydana geldi.

ORMANDA ANİDEN YERE YIĞILDI

Sabah saatlerinde mantar toplamak için bölgeye giden Mehmet Korkmaz ile ağabeyi Arif Korkmaz bir süre sonra ayrıldıkları noktada yeniden buluştu. Bu sırada 46 yaşındaki Mehmet Korkmaz aniden fenalaşarak yere düştü.

AĞABEYİ İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Ağabey Arif Korkmaz, kardeşine kalp krizi geçirdiğini düşünerek ilk müdahaleyi yaptı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ ÖLÜMÜNÜ BELİRLEDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptığı incelemede Mehmet Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

KESİN NEDEN OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Korkmaz'ın cenazesi Gündoğmuş Devlet Hastanesine, buradan da kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.