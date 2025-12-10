Adana'da oyun faciaya döndü: Bir çocuk boğuldu!

Adana'nın Sarıçam ilçesinde iki çocuğun dere yatağına düşmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi.

OYUN KÖTÜ BİTTİ

İddiaya göre 12 yaşındaki Muhammed Shehab ile ismi öğrenilemeyen arkadaşı evlerine yakın bir noktadaki dere yatağının kenarında oynamaya başladı. Kısa süre sonra iki çocuk dengesini kaybederek dere yatağına düştü.

VATANDAŞLAR BİR ÇOCUĞU KURTARDI

Çocukların seslerini duyan vatandaşlar olay yerine koştu. İki çocuktan biri çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARININ ARDINDAN ACI HABER GELDİ

Ekipler iş makinesi yardımıyla dere yatağında arama yaptı. Bir süre sonra ulaşılan Muhammed Shehab'ın hareketsiz halde olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiği tespit edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Shehab'ın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.