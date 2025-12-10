Kayseri’de öldürülen site görevlisinin eşi memleketinde toprağa verildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde öldürülen site görevlisinin eşi Melek Gül'ün cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Bozhöyük Mahallesi'nde toprağa verildi.

CİNAYETİN ARDINDAN CENAZE MEMLEKETE GETİRİLDİ

Olay, Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık bir buçuk yıldır boşanma aşamasında olduğu Y.Ş.'nin yaşadığı apartmana gelen emekli başçavuş İ.Ş. (51), kapıyı açamayınca dışarı çıktı. Bu sırada apartman görevlisinin eşi Melek Gül (36) ile karşılaşan İ.Ş., genç kadını bıçaklayarak öldürdü. Kaçan şüpheli kısa sürede yakalanıp tutuklandı.

CENAZE TÖRENİ GÖZYAŞLARIYLA YAPILDI

Kayseri'deki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Melek Gül'ün cenazesi memleketine götürüldü. Bozhöyük Mahallesi'nde düzenlenen törene Gül'ün ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından iki çocuk annesi Gül, gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.