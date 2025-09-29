Düğün konvoyunda otomobillerden havaya ateş açtılar

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir düğün konvoyundaki 2 otomobilden tabancayla havaya ateş açıldığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karasu ilçesi Acarlar Longozu ile Yeni Mahalle arasındaki yolda meydana geldi. Düğün konvoyundaki 2 otomobilde bulunan kişiler, camdan sarkarak ellerindeki tabancalarla peş peşe ateş açtı. O anlar cep telefonuyla kayda alınırken, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılmasının ardından polis, havaya ateş açan kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.