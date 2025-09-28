PODCAST CANLI YAYIN

İnegöl'de silahlı çatışma: 1'ölü, 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi silahla yaralandı.

Olay saat 14.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Kozluca mahallesi yolunda meydana geldi. 2 grup arasında daha önceye dayanan husumetten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup birbirlerine tabancalarla defalarca ateş etti. Silahlı kavga sonucunda Ahmet Kılıçaslan (25) ağır yaralanırken, Fırat D.(20) sırtından, Samet S.(21) ise elinden yaralandı. Yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Kılıçaslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kavgayı duyan iki tarafın akrabaları İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde kavga etti. Hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

