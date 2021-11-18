Doktor İstanbul Fatih'te otoparkta ezildi! İşte o anlar

İstanbul Fatih'te iddiaya göre otopark görevlisinin el frenini çekmeden teslim ettiği otomobil, geri geri harekte geçerek, sürücüsü Doktor Selen Dehmen'i sürükledi. Doktor Selen Dehmen'in yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Dehmen o anları ise şu sözlerle anlattı "Arka teker rampada kaldı. Ve ben çocuğumu araca bindirmedim, duruşunu sevmediğim için. Sonrasında ben şoför koltuğuna geçtim, o kişi de indi. Yokuş kalkış destek o kişiye bir süre tanıdı. O kısımda da biraz kaydı ancak onu da görüntüde gördük. Fark edeceğimiz bir kayma değildi. Araca bacağımı attığımda çok hızlı bir şekilde kaydı ve ben düştüm kafamı vurdum"