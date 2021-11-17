Taksicinin film gibi oyunu: Türk yolcuyu almayıp turisti bindirdi

Taksicinin film gibi oyunu kamerada! Gün geçmiyor ki taksiciler haber olmasın... Fatih'te bir taksi şoförü değişim saatini bahane ederek Türk yolcuyu almayıp, turistleri aldı. Taksiye bindirilmeyen Türk yolcu o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.