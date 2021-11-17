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Taksicinin film gibi oyunu: Türk yolcuyu almayıp turisti bindirdi

Taksicinin film gibi oyunu: Türk yolcuyu almayıp turisti bindirdi
17.11.2021 12:45
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Taksicinin film gibi oyunu kamerada! Gün geçmiyor ki taksiciler haber olmasın... Fatih'te bir taksi şoförü değişim saatini bahane ederek Türk yolcuyu almayıp, turistleri aldı. Taksiye bindirilmeyen Türk yolcu o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Yaşam Videoları

Olay, dün öğlen saatlerinde Beyazıt'ta meydana geldi. İddialara göre, Furkan Tekfidan yoldan geçen taksiyi durdurdu. Aracın değişim saatinde olduğunu söyleyen taksi şoförü, Tekfidan'ı taksiye almadı.

Taksi şoförü, aynı yerde bekleyen turistleri aracına aldı. Furkan Tekfidan'ın kendisine tepki gösterdiği taksi şoförü, turist yolcularla aracını teslim etmeye götürdüğünü söyleyerek yoluna devam etti.

CEP TELEFONUNA KAYDETTİ
Taksiye alınmayan Furkan Tekfidan o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde, Tekfidan'ın "Araba teslim etmeye gitmiyor muydun? Şeklinde tepki gösterdiği taksi şoförünün, turistler binerken "Teslim etmeye gidiyorum" dediği görülüy

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