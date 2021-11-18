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Kaza yapan motosiklet sürücüsü otomobilin altına kalmaktan kıl payı kurtuldu

Kaza yapan motosiklet sürücüsü otomobilin altına kalmaktan kıl payı kurtuldu
18.11.2021 15:51 - Son Güncelleme: 18.11.2021 15:59
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Antalya’da araçlar tarafından sık kullanılan caddede direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü orta refüje vurarak yerde sürüklendi. Genç arkadan gelen otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Korkunç anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, Muratpaşa İlçesi Burhanettin Onat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinden şehir merkezi istikametine ilerlemekte olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosiklet yan yatarken sürücü sürükledi. Bu sırada arkadan gelen otomobil sürücüsü son anda direksiyonunu kırdı. Yerde yatan motosiklet sürücüsü otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Yaralan genç için olay yerine sağlık çalışanları çağrıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, hastaneye kaldırıldı.

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