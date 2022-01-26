Diyarbakır'da DBP’nin terör paylaşımlarına operasyon

Diyarbakır'da, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) binasında yapılan etkinliklerin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında TEM ekiplerince operasyon düzenlendi. DBP İl Başkanı Seval Gülmez hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Gülmez, karantina da olduğu için daha sonra gözaltına alınacağı belirtildi. Diyarbakır'da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) binasında yapılan etkinliklerin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis binaya operasyon düzenledi. DBP İl binası içeresinde çeşitli tarihlerde sosyal medyada HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in de aralarında olduğu bir grubun terörist başı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben saygı duruşu yaptığı fotoğraflar ortaya çıktı. Başları öne eğik sözde saygı duruşu yapıldığı fotoğrafların ortaya çıkması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Güvenlik ve TEM şube ekiplerince sabah saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan binaya operasyon düzenlendi. Ekipler, içeride arama yaparken çevik kuvvet polisleri ise tedbir aldı.