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UMKE ekipleri karda mahsur kalan kadının imdadına yetişti

UMKE ekipleri karda mahsur kalan kadının imdadına yetişti
26.01.2022 11:22

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Zonguldak'ta kardan kapanan köy yolu nedeniyle mahsur kalan 72 yaşındaki hipertansiyon ve diyabet hastası kadının imdadına UMKE ekipleri yetişti. Kdz. Ereğli ilçesi Sücüllü köyünde yaşayan 72 yaşındaki Ayşe Bostancı, yüksek tansiyon hastalığı sebebiyle rahatsızlandı. Acil çağrı merkezini arayan yaşlı kadının ailesi yardım istedi. Bir metreyi bulan kar kalınlığı sebebiyle ambulanslı sağlık ekibi köye ulaşamayınca devreye UMKE ekipleri girdi. Arazili araçla köye ulaşan ekipler yaşlı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Hipertansiyon ve diyabet hastası yaşlı kadını UMKE aracına bindiren ekipler Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne ulaşmayı başardı. Tedavi altına alınan Bostancı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Kozlu ilçesine bağlı Sivriler köyünde yaşayan 51 yaşındaki Şaban Korkmaz, düşerek yaralandı. UMKE ekiplerinin ulaştığı Korkmaz hastaneye kaldırıldı.

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