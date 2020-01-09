Diyanet TV: 9 Ocak Hac kuraları çekilişi canlı izle - 2020 hac kura çekiliş sonuçları sorgulama saati belli oldu 09.01.2020 10:20

Diyanet TV: Diyanet İşleri Başkanlığı bugün binlerce hacı adayının beklediği hac kuralarını canlı yayınla çekiyor. Hac kuraları sorgulama ekranı ise saat 21.00'da hizmete açılacak. Hacı adayları kura sonuçlarını sorgulama ekranından TC numaralarını yazarak öğrenebilecekler. Hac kura sonuçları diyanet.gov.tr sitesinden ilan edilecek. Hac kurularını kazananların asil listesi yanında bir de yedek listesi bulunuyor. Bu listelerde saat 21.00'dan sonra TC numarası ile sorgulamaya açılacak. Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptıracaklardır. Tur ve oda değişiklikleri ile ilgili işlemler (ücret iadesi ve ücret yatırma) müftülüklerimiz tarafından mahallinde yapılacaktır.

Diyanet TV: 2020 Hac kuraları saat 10.00'da canlı yayınla çekiliyor. Hac kuraları sorgulama ekranı diyanet.gov.tr sitesinde saat 21.00'dan sonra tam liste halinde sunulacak. Hac kurasını kazananlar ön kayıt yaptıracak ve hac ücreti yatıracak. Peki hac ücretleri 2020 yılında ne kadar oldu? Hac kura çekilişini canlı izleyin! Hac Kuraları çekilişi saat 10.00'da Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda yapılıyor. Aşağıdaki video playerden canlı izleme imkanınız olacak. Hac kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Hac, bir şeye yönelmek, bir yeri ziyaret etmek, bir şeyi amaçlamak anlamına gelmektedir. İslâm'ın beş esasından biri de hacca gitmektir.



HAC KURALARI SORGULAMA SAAT 21.00'DA

Diyanet hac kuraları çekilişinde asıl ve yedek listeye girenlerin isim listesi saat 21.00'da sorgulamaya açılacak. Hac kuraları sorgulama diyanetin sitesi üzerinden olacak. Aşağıdaki fotoğrafa tıklayarak diyanet.gov.tr hac sorgulama ekranına gidebilirsiniz.

UMREYE GİTMEKTEN VAZGEÇENLERİN PARASI YANIYOR MU?

Umreye gitmek üzere kayıt yaptırıp çeşitli sebeplerden dolayı umreye gitmekten vazgeçenlerden vize ücreti olarak 185,00.-, malzeme alanlardan malzeme bedeli 70,00.- Suudi Arabistan Riyali kesinti yapılacaktır. Umreye gitmek üzere kayıt yaptırıp Türk Lirası olarak ücretini yatırıp her hangi bir sebeple umreye gitmekten vazgeçenlerin ücret iadesi Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılıyor.

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TUR VE ODA DEĞİŞİKLİĞİ : Tur ve oda değişiklikleri ile ilgili işlemler (ücret iadesi ve ücret yatırma) müftülüklerimiz tarafından mahallinde yapılacaktır.

HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN?

Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptıracaklardır. 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 08:00'den itibaren www.hac.gov.tr adresindeki "Kesin Kayıt Belgesi" linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi ile kendilerine ait e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra "Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu" veya "Acenta Organizasyonunu" tercih ederek "2020 Yılı Hac Organizasyonuna Kesit Kayıt Yaptırabilir" belgesini alacaklardır.

2020 YILI HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

1- 2020 yılı hac kurası, 09 Ocak 2020 Perşembe günü saat 10.00'da Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda Kamu oyuna açık ve Noter huzurunda çekilecektir.

2- Kura sonuçları aynı gün saat: 21:00'den itibaren doğrudan e-devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecektir. Ayrıca SMS yoluyla da grup başlarına bildirilecektir.

3- Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımız kayıtlarını 13 – 24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir.

4- Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımız "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgelerini 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat: 08:00'dan itibaren;

a- www.hac.gov.tr adresindeki "Kesin Kayıt Belgesi" linkinden yönlendirilecek e-devlet portalı üzerinden kimlik doğrulama sistemi yoluyla alabileceklerdir.

b- Doğrudan e-Devlet sistemine giriş yaparak "Hac Kesin Kayıt Belgesi" linkinden de alabileceklerdir.

c- Vatandaşlarımız kesin kayıt belgesi alırken "Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu" veya "Acenta Organizasyonunu" seçerek tercihlerini belirleyeceklerdir.

2020 YILINDA HAC KURASINA KİMLER KATILACAK?

Bilgisayar ortamında kamuoyuna açık bir şekilde çekilecek ve canlı olarak da yayınlanacak 2020 yılı hac kurasına ilk kez kayıt olanlar ile hac kayıtları otomatik olarak yenilenen hacı adayları katılacak.

HAC KAYITLARINDA KATSAYI KURA SİSTEMİ NEDİR?

Örneğin Katsayılı kura sistemi ile 5 yıldır başvuru yapanların 25 kez, 4 yıldır kayıt yaptıranların 16, 3 yıldır kayıt yaptıranların 9, 2 yıldır kayıt yaptıranların 4 ve bu yıl ilk kez kayıt yaptıranların ise 1 kez ismi çıkmakta, böylece yeni kayıt yaptıranların heyecanı da her yıl devam etmektedir.

a-Oda Tercihli Konaklama Türü

• Mekke-Medine'de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı ve karyolası bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli, 2, 3 ve 4 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.

• Mekke'de Mescid-i Haram'a en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebevi'ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda konaklama yaptırılacaktır.

• Mekke'de hacıların otellerden Kabe'ye ulaşımları ücretsiz otobüslerle ring usulü (bazı otellerden aktarmalı ring usulü) yapılacaktır. Ulaşım hizmeti Suudi Arabistan Mekke trafik komisyonu kararı gereği 05-15 Zilhicce 1441 (26 Temmuz- 05 Ağustos 2020) tarihleri arasında verilememektedir.

• Sabah kahvaltısı, ve akşam yemeği tabldot usulü, öğle öğünü için kumanya paketi verilecektir.

• Medine'de kalma süresi 4 ila 6 gün arasında planlanacaktır.

b- Otel Konaklama Türü

Mekke ve Medine standartlarında günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmet veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Otellerin Mescid-i Harama ve Mescid-i Nebeviye olan takribi uzaklıklarına göre iki ayrı kategoride organizasyon düzenlenecektir.

* Otel-1 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram'a en fazla 700 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak olup hac süresi uçak programına uygun olarak 10 - 18 gün aralığında olacaktır.

* Otel-2 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Harama en fazla 1000 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak olup hac süresi uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün aralığında olacaktır.• Hac süresi uçak programına göre azami 45 gün olacaktır.

2020 yılımda Hacca ne zaman gidilecek: a- 2020 yılı hac kurası 09 Ocak 2020 Perşembe günü çekilecek ve aynı gün ilan edilecektir.

b- Hac kesin kayıtları 13–24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

c- Hac için çıkışlar: 22 Haziran - 25 Temmuz 2020 (Hicri 01 Zilkade 1441-4 Zilhicce 1441);

Hacdan dönüşler: 06 Ağustos - 02 Eylül 2020 (Hicri 16 Zilhicce 1441- 14 Muharrem 1442) tarihleri arasında yapılacaktır.

HAC NEDİR?

Hac kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Hac, bir şeye yönelmek, bir yeri ziyaret etmek, bir şeyi amaçlamak anlamına gelmektedir. İslâm'ın beş esasından biri de hacca gitmektir. Hac, Kâbe'yi ve etrafındaki kutsal mekânları, hac mevsiminde, usulüne uygun olarak ziyaret etmektir.

Bu ibadeti yerine getirene hacı denir. Hac hem bedenle hem de malla yapılan bir ibadettir. Bir Müslümana haccın farz olması için şu şartların bulunması gerekir:

- Akil sağlığı yerinde ve ergenlik yaşına gelmiş olması

- Özgür olması

- Hacca gidip gelecek maddî güce sahip olması

- Hacca gitmesine engel olacak bir sağlık probleminin olmaması

- Hacca giderken kullanacağı yolun güvenli olması

Haccın Farzları 1. İhram 2. Kâbe'yi tavaf 3. Arafat'ta vakfe

HACCIN ÖNEMİ NEDİR?

Hac, yüz binlerce Müslüman bir araya geldigi bir ibadettir. Bu yönüyle hac, mahşer gününe benzer. Kendini bu muhteşem kalabalığın içinde bulan insan, Allah'in huzurunda toplanacağı günü (mahşer) hatırlar. Bu duygu ve düşüncelerle o gün verilecek hesabı düşünür. Böylece daha bu dünyada iken kendini hesaba çekme fırsatı yakalamış olur. Hayatını gözden geçirir, eksiklik ve hataları varsa onları düzeltme ve tamamlama imkânı elde eder.

Allah'a, verdiği nimetler için şükrederek günahlarından tövbe eder. Peygamberimizin (as) de buyurduğu gibi anasından doğduğu günkü gibi tertemiz olur.

Haccın diğer ibadetlerden farklı olarak bir de uluslararası yönü ve faydası vardır. Çünkü hac yapmaya dünyanın dört bir yanından Müslümanlar gelirler. Hac için Mekke'ye gelen bir Müslüman diğer ülkelerdeki farklı kültürlerden Müslümanlarla tanışır, onları tanır ve böylece düşünce ufkunu genişletir. İslâm'ın kardeşliğe verdiği önemi bir kez daha ve somut bir şekilde kavrar, birlik ve beraberlik duygusunu daha bir kuvvetle hisseder.

Irkı, rengi, cinsiyeti, dili, toplumsal konumu ve yaşı birbirinden farklı insanların bir araya gelip kaynaştığı hacda, insanların eşitlik ve adalet duyguları gelişir.

Hacca giden bir Müslüman; makam, mevki ve servet gibi maddî ve dünyaya ait değerlerin önemsizliğini kavrar, bunlarla övünmekten kaçınır.

Hacda zengin-fakir, kadın-erkek, yaşlı-genç herkes eşit şartlarda hareket eder, aynı zorluklarla yüz yüze gelir. Bu durum dayanışma ve yardımlaşma duygularının artmasına ve kardeşlik ruhunun gelişmesine yardımcı olur. Böylece, hacca giden insanlar diğer insanların haklarına saygı gösterme, kinci davranışlardan kaçınma gibi olumlu özelliklerini geliştirme imkânına kavuşurlar.