Son dakika haberi: Ümraniye'de bir kişi tartıştığı şahsa böyle kurşun yağdırdı 09.01.2020 10:17

Son dakika... Ümraniye’de silahlı iki şahsın tartışması kanlı bitti. Saldırgan şahıs, tartıştığı şahıs arkasını döndüğü sırada defalarca tetiğe bastı. Silahına davranamadan kurşunların hedefi olan kişi hayatını kaybederken, saldırgan şahıs olay yerinden kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.