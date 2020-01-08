Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda çekilişi yapılan hac kura sonuçları asil ve yedek listeleri yayınlanacak. Diyanet sorgulama ekranı ile birlikte hac kura sonuçlarını sitesinden ilan edecek. Hacılık çekişine katılan adaylar kura sonuçlarını TC numarası ile sorgulama yaparak öğrenebilecek. Bilgisayar ortamında kamuoyuna açık bir şekilde çekilecek ve canlı olarak da yayınlanacak 2020 yılı hac kurasına ilk kez kayıt olanlar ile hac kayıtları otomatik olarak yenilenen hacı adayları katılacak. Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. İşte TC kimlik no ile sorgulama Diyanet asıl ve yedek listesi takvim.com.tr'de

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