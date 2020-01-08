Ümraniye’de yatak imalathanesinde korkutan yangın 08.01.2020 17:55

Ümraniye’de bir yatak imalathanesinde yangın çıktı. İmalathaneden çevreye yayılan yoğun duman paniğe neden oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.