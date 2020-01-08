Ümraniye’de yatak imalathanesinde korkutan yangın

Ümraniye’de bir yatak imalathanesinde yangın çıktı. İmalathaneden çevreye yayılan yoğun duman paniğe neden oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Ümraniye'de Site Mahallesi 3008 Caddesinde bulunan bir yatak imalathanesinde elektrik panosundan çıkan yangın kısa sürede imalathaneye yayıldı. İmalathanede bulunan süngerlerin yanmasıyla çevreye yoğun duman yayıldı. İtfaiye olay yerine kısa sürede sevk edilerek müdahaleye başladı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, imalathanede maddi hasar meydana geldi.
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