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Damperi açık hafriyat kamyonunun üst geçide takıldığı anlar kamerada

Damperi açık hafriyat kamyonunun üst geçide takıldığı anlar kamerada
23.11.2021 11:28 - Son Güncelleme: 23.11.2021 11:29
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E-5 karayolu Büyükçekmece mevkiinde dün akşam saatlerinde damperi açılan hafriyat kamyonunun üst geçide takıldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, dün akşam saatlerinde E-5 Karayolu Büyükçekmece Mimar Sinan Kavşağı Mevkii’nde yaşanmıştı. Seyir halindeki bir hafriyat kamyonunun damperi açılmış üst geçide takılarak kaza meydana gelmişti. Yaşanan feci olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hafriyat kamyonunun damperinin üst geçide takılması sonrasında ise damperinden ayrılan çekicinin bir süre daha ilerlemesi görülüyor.

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