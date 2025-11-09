Çocuğun kullandığı otomobil köprüden çaya uçtu... İşte o anlar!

Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde Göllü Bağları Mahallesi'nde 17 yaşındaki E.C. adlı kızın kullandığı 05 AAC 648 plakalı otomobil Göllü Bağları köprüsünden demir korkulukları kırıp Tersakan Çayı'na uçtu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Suyun içinde ters dönen otomobildeki sürücü ve yanındaki 12 yaşındaki M.H. adlı kız çocuğunun yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Sudan çıkartılan kızlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kızların yardımına yetişen vatandaşlardan Kadir Düzgün, "Araç yoldan gelirken köprüden düşmüş. Bir arkadaş çocukları araçtan çıkarmıştı. Ben de yukarı çıkmalarına yardımcı oldum. Çocukların sağlık durumu iyiydi" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.