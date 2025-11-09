PODCAST CANLI YAYIN
Belediye işçisinin hayatını kaybettiği korkunç kaza kamerada | İşte o anlar!

Belediye işçisinin hayatını kaybettiği korkunç kaza kamerada | İşte o anlar!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye işçisinin çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 7 Kasım Cuma günü Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi üzerinde bulunan parkın çevresinde meydana geldi. Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Cesim Açık, park alanında hareket eden çöp kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Açık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cesim Açık'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Öte yandan, olay anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, çöp kamyonunun park alanı çevresinde manevra yapmaya başladığı, bu sırada kamyonun hemen yanında bulunan Cesim Açık'ın hareket eden aracın altında kaldığı anlar yer aldı.

Bunlar da Var

Beykoz'da denizde erkek cesedi bulundu
Beykoz'da denizde erkek cesedi bulundu
Yalova'da mikserin altında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Yalova'da mikserin altında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Bakan Bayraktar’tan CHP’ye kapak: “Tüpe gerek yok, çünkü doğalgaz kullanıyorlar”
Bakan Bayraktar’tan CHP’ye kapak: “Tüpe gerek yok, çünkü doğalgaz kullanıyorlar”
Muğla'da dehşet anları! Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1'i ağır 2 yaralı
Muğla'da dehşet anları! Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1'i ağır 2 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle