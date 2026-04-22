Samsun'da öğrenci servisi direğe çarptı: 12 yaralı

Kaza, Vezirköprü ilçesi İncesu Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şükrü Türk idaresindeki 55 ALE 703 plakalı okul servisi, önüne çıkan traktöre çarpmamak için fren yaptı. Kontrolden çıkan araç kayarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ile minibüsteki 11 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.