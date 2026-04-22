Urfa'da hastane içi kavga kamerada

Olay akşam saatlerinde, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi, tedavi için hastaneye getirildi. Kısa süre sonra yaralının yakınları ile kavgaya karışan karşı tarafın yakınları acil servis koridorunda karşı karşıya geldi.

Güvenlik Görevlileri Yetersiz Kaldı

Sözlü tartışma saniyeler içinde meydan muharebesine dönüştü. Taraflar, bekleme alanındaki sandalyelerin üzerinden atlayarak birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Hastanenin özel güvenlik görevlileri öfkeli kalabalığı ayırmakta yetersiz kalınca durum polise bildirildi. O sırada tedavi bekleyen hasta ve yakınları, arbedenin ortasında kalarak büyük panik yaşadı.

Polis Müdahalesi ve Soruşturma

İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar birbirinden uzaklaştırılırken, hastanede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Yaşanan arbede sırasında hastane ekipmanlarında da maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Polis, kavgaya karışan şahısların kimlik tespiti ve gözaltı işlemleri için çalışma başlatırken, hastanede yaşanan o kaos anları vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüşmelerin ardından hastanedeki işleyiş normale dönerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.