Gümrükler muhafaza ekipleri, değeri 274 milyon TL’yi aşan makaron ve makaron üretim malzemesi ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri 30 ayrı operasyonda değeri 274 milyon TL’yi aşan toplam 51 milyon 344 bin adet makaron ve buna ilave olarak makaron üretim malzemeleri ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonlar kapsamında, son dönemde gerçekleştirilen 30 ayrı operasyonda toplam 51 milyon 344 bin adet makaron ve buna ilave olarak makaron üretim malzemeleri ele geçirildi. Yakalanan makaron ve makaron üretim malzemelerinin piyasa değerleri yaklaşık 274 milyon TL.

Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Ankara, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ ve Trabzon'da operasyonlar düzenledi. Bu operasyonların yanı sıra; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibince Bursa, Çanakkale ve Mersin illerinde yürütülen makaron kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, 7 farklı adreste gerçekleştirilen operasyonlarda, yakalanan makaronlara ilave olarak: 20 bin 746 bobin sigara kâğıdı, 3 makaron üretim ve paketleme makinesi ile filtre makinesi de ele geçirildi.

