Samsun’daki evlat dehşeti: Anne ve oğlu evde ölü bulundu

Samsun'da Aile Faciası: Annesini Vurup İntihar Etti

Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bugün saat 13.00 sıralarında dehşet verici bir olay yaşandı. 23 yaşındaki Muhammet Karademir, evde henüz belirlenemeyen bir sebeple 59 yaşındaki annesi Ayşe Karademir ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Karademir, evde bulunan ruhsatlı av tüfeğiyle annesine ateş açtıktan sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

Acı Tabloyu Eve Gelen Kardeş Gördü

Olay anında evde başka kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, korkunç manzara aile bireylerinden bir diğer kardeşin eve gelmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, anne Ayşe Karademir ve oğlu Muhammet Karademir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık, evde geniş çaplı tahkikat gerçekleştirdi.

Kumar Borcu İddiası Mercek Altında

Hayvan alım satımıyla uğraştığı öğrenilen Muhammet Karademir'in geçmişine dair yapılan incelemelerde; uyuşturucu kullanımıyla ilgili adli kaydının bulunduğu ve ciddi miktarda kumar borcu olduğu yönünde bilgilere ulaşıldı. Emniyet güçlerinin ilk değerlendirmelerine göre, cinayet ve intiharın arkasındaki temel nedenin biriken kumar borçları olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Anne ve oğlunun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma derinleştirilerek sürüyor.