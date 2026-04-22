CANLI YAYIN
Geri
Hatay'da 6 yabancı uyruklu göçmen yakalandı: 2 organizatör tutuklandı

Hatay'da durdurulan 2 araçta 6 yabancı uyruklu göçmen yakalanırken, tutuklanan 2 organizatöre 200 bin TL trafik cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 19 Nisan'da Antakya-İskenderun yolunda durdurulan 2 araçta 6 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 organizatör yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, 2 araç sürücüsüne trafik ihlallerinden 200 bin TL idari ceza kesildi, araçları trafikten men edildi. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler gerekli incelemeler sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle