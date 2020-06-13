CHP'li İBB 10 ay içinde Haliç'i kirletmeyi başardı! Sosyal medyadan tepki yağdı

BU ŞEHRE YAZIK OLUYOR!

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Haliç'in kirli görüntüleri hakkında, AK Parti öncesi Türkiye'yi gençlerin bilmediğinden bahsetti. Sosyal medya hesabındaki iletisinde Türkmen şunlara değindi: "AK Parti öncesi Türkiye'yi gençlerimize anlatmakta oldukça güçlük çekiyorduk. Haliç'in 1 yılda geldiği durum, gerçekleri gün gibi ortaya koyuyor. 'Temel atmama töreni' gibi sosyal medya fikirleriyle 10000 rt 50000 beğeni alınır ama İstanbul yönetilemez! Bu şehre yazık oluyor!"