CHP'li İBB 10 ay içinde Haliç'i kirletmeyi başardı! Sosyal medyadan tepki yağdı
Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, 10 ay içerisinde İstanbul'un en önemli yerlerinden biri olan Haliç'i kirletmeyi başardı. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberine göre 90'lı yılların Haliç görüntülerini aratmayan kirliliği gören İstanbullu hayretler içerisinde kalırken, AK Partili başkanlar da sosyal medyadan tepki mesajları attı. İşte Haliç'in durumu ile ilgili o iletiler...
"BİR YILDA KİRLETTİLER"
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sosyal medya hesabından Haliç'in kirli haline tepki gösterdi. Prof. Dr. Birpınar, "Kirletmek kolay, temizlemek zordur. Bazen 25 yılda temizleyip koruduğunuz bir yeri, 1 yılda kirletebilirler. Onun için sürekli çevre yatırımı ve koruması şarttır. Aksi takdirde yılların kazanımları yok olur gider. Denizlerdeki canlı hayatın geri dönmesi yıllar alır. Tedbir şart!" dedi.
BU ŞEHRE YAZIK OLUYOR!
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Haliç'in kirli görüntüleri hakkında, AK Parti öncesi Türkiye'yi gençlerin bilmediğinden bahsetti. Sosyal medya hesabındaki iletisinde Türkmen şunlara değindi: "AK Parti öncesi Türkiye'yi gençlerimize anlatmakta oldukça güçlük çekiyorduk. Haliç'in 1 yılda geldiği durum, gerçekleri gün gibi ortaya koyuyor. 'Temel atmama töreni' gibi sosyal medya fikirleriyle 10000 rt 50000 beğeni alınır ama İstanbul yönetilemez! Bu şehre yazık oluyor!"