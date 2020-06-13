Haberler Galeri Güncel CHP'li İBB 10 ay içinde Haliç'i kirletmeyi başardı! Sosyal medyadan tepki yağdı

CHP'li İBB 10 ay içinde Haliç'i kirletmeyi başardı! Sosyal medyadan tepki yağdı

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, 10 ay içerisinde İstanbul'un en önemli yerlerinden biri olan Haliç'i kirletmeyi başardı. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberine göre 90'lı yılların Haliç görüntülerini aratmayan kirliliği gören İstanbullu hayretler içerisinde kalırken, AK Partili başkanlar da sosyal medyadan tepki mesajları attı. İşte Haliç'in durumu ile ilgili o iletiler...

13.06.2020 09:15 - Son Güncelleme: 13.06.2020 09:21
CHP'li İBB 10 ay içinde Haliç'i kirletmeyi başardı! Sosyal medyadan tepki yağdı

CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geldiği günden bugüne kadar 10 ay içerisinde İstanbul'un nadide yerlerinden olan Haliç'i kirletmeyi başardı. 90'lı yılların Haliç görüntülerini aratmayan kirliliği gören İstanbullu Haliç'in temizlenmemesine tepki gösterdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
CHP'li İBB 10 ay içinde Haliç'i kirletmeyi başardı! Sosyal medyadan tepki yağdı

Sosyal medyada yer alan Haliç'in kirli haline dair görüntülere karşı hayretler içerisinde kaldı. Sosyal medyada da bu duruma tepki mesajları atıldı. AK Partili isimler de tertemiz olan Haliç'in 10 ay içerisinde kirletilmiş haline tepki verdi. İşte o iletiler:

CHP'li İBB 10 ay içinde Haliç'i kirletmeyi başardı! Sosyal medyadan tepki yağdı

"HALİÇ PIRIL PIRILDI"
Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Haliç'in temiz olan hali ile kirli olan halini gösteren fotoğrafları paylaşarak, "İçler acısı öncesi/sonrası fotoğraflar... Pırıl pırıl teslim ettiğimiz Altın Boynuz Haliç siyaha bürünmüş!" dedi.

CHP'li İBB 10 ay içinde Haliç'i kirletmeyi başardı! Sosyal medyadan tepki yağdı

"BİR YILDA KİRLETTİLER"
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sosyal medya hesabından Haliç'in kirli haline tepki gösterdi. Prof. Dr. Birpınar, "Kirletmek kolay, temizlemek zordur. Bazen 25 yılda temizleyip koruduğunuz bir yeri, 1 yılda kirletebilirler. Onun için sürekli çevre yatırımı ve koruması şarttır. Aksi takdirde yılların kazanımları yok olur gider. Denizlerdeki canlı hayatın geri dönmesi yıllar alır. Tedbir şart!" dedi.

CHP'li İBB 10 ay içinde Haliç'i kirletmeyi başardı! Sosyal medyadan tepki yağdı

BU ŞEHRE YAZIK OLUYOR!
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Haliç'in kirli görüntüleri hakkında, AK Parti öncesi Türkiye'yi gençlerin bilmediğinden bahsetti. Sosyal medya hesabındaki iletisinde Türkmen şunlara değindi: "AK Parti öncesi Türkiye'yi gençlerimize anlatmakta oldukça güçlük çekiyorduk. Haliç'in 1 yılda geldiği durum, gerçekleri gün gibi ortaya koyuyor. 'Temel atmama töreni' gibi sosyal medya fikirleriyle 10000 rt 50000 beğeni alınır ama İstanbul yönetilemez! Bu şehre yazık oluyor!"

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İstanbul Valiliğinden yüzme alanları ve plajlarla ilgili genelge!
İstanbul Valiliğinden yüzme alanları ve plajlarla ilgili genelge!