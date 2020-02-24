Ceren Damar davasına damga vuran Avukat Vahit Bıçak 'Vicdanım çok rahat' deyince canlı yayından alındı |Video 24.02.2020 14:39

Ankara'da akademisyen Ceren Damar cinayetinin karar davasında katil Hasan İsmail Hikmet'in avukatının duruşma sırasında yaptığı skandal savunmadan dolayı Ankara Barosu'nca hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Vahit Bıçak bugün (24 Şubat 2020) Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' isimli programa telefonla bağlanarak hakkındaki iddialara yanıt verdi. Avukat Vahit Bıçak, programı sunan Nur Tuğba Namlı'nın 'Vicdanınız rahat mı? sorusuna ''Vicdanım çok rahat'' cevabını verdi. Hakan Ural avukatın bu cevabının ardına 'Evladınız var mı? sorusunu yöneltince ''Hakan bey bu benim özel hayatım'' cevabını aldı. Bu cevapların ardına Vahit Bıçak canlı yayından alındı. İşte canlı yayında yaşanan o anlar...