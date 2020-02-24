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Konya'da bir eğlence merkezinde silahlı kavga: 7 yaralı! |Video

Konya'da bir eğlence merkezinde silahlı kavga: 7 yaralı! |Video

24.02.2020 16:31

Konya'da bir eğlence merkezinde hesap yüzünden çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 7 müşteri yaralandı. Olaya karıştığı için gözaltına alınan Rıza Şen (50) ile Recep Sarı (38), Yusuf Şen (46), Baran Baran (22), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Konya'da, eğlence merkezinde müşteriler ile iş yeri çalışanları arasında hesap yüzünden çıktığı öne sürülen, 2'si ağır 7 müşterinin yaralandığı, silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada gözaltına alınan Rıza Şen (50) ile Recep Sarı (38), Yusuf Şen (46), Baran Baran (22), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Memiş G. (40) ve Abbas A. (40) ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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