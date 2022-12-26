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Çayevinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Çayevinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı
26.12.2022 18:07 - Son Güncelleme: 26.12.2022 18:07

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Çayevinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı Erzurum'da bir çayevinde henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar arasında kavga çıktı.Edinilen bilgilere göre Yakutiye ilçesinde yaşanan olay bir çayevinde gerçekleşti. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi belirlenemeyen bir kişi aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Çıkan kavga sırasında yaralanan şahsın durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay yerinde gerekli önlemleri alan polis ekipleri ise konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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