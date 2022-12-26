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Adıyaman’da karayolları ekiplerinin kar mesaisi başladı

Adıyaman’da karayolları ekiplerinin kar mesaisi başladı
26.12.2022 17:58 - Son Güncelleme: 26.12.2022 17:58

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Önceki gün akşam saatlerinde rakımı düşük yerlerinde yağmur yağışı etkili olurken, rakımı yüksek yerlerde kar yağışı etkili oldu. Adıyaman’ın Çelikhan ve Sincik ilçelerinde yağan kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Ulaşımın aksamaması için Karayolları ekipleri karayollarında, il özel idare ekipleri köy yollarında çalışmaya başladı. Karayolları ekipleri Çelikhan-Malatya ve Sincik-Malatya karayolunda 5 santim olan kar kalınlığının ulaşımı aksatmaması için kürüme çalışması yapıyor. Sezonun ilk karı ile birlikte karayolları ekiplerini kar mesaisi başlamış oldu.

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