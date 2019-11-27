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Çatalca'da fabrika yangını

27.11.2019 13:42

Sabah saatlerinde İstanbul Çatalca'da bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.


Çatalca'da bir fabrikada çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gökçeali Mahallesi'ndeki cam, dijital baskı fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, jandarma, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın kısmen kontrol altına alınırken itfaiyenin çalışması sürüyor.

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