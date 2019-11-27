Haberler Video Adana'da kapkaç anı saniye saniye kameralara yansıdı! Mağdur genç kız şoka girdi

Adana'da kapkaç anı saniye saniye kameralara yansıdı! Mağdur genç kız şoka girdi

27.11.2019 15:15

Adana'da kapkaç yöntemiyle 2 kişinin cep telefonunu çalan hırsızlık şüphelisi Muhammet Hüseyin A. (22) yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Geçen 19 Kasım'da Seyhan ilçesi Bakım Yurdu Caddesi'nde cep telefonuyla konuşan L.Z.Y.'nin (17) yanına yaklaşan şüpheli, kapkaç yöntemiyle telefonu çaldı. Bağırarak çevresinden yardım isteyen genç kız şoka girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimlik araştırması yapan ekipler şüphelinin Muhammet Hüseyin A. olduğunu belirledi. 25 Kasım'da Kuruköprü Mahallesi'nde de Melike D.'nin (44) cep telefonunu aynı yöntemle çalan Muhammet Hüseyin A. bu sefer çevredeki polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul eden şüpheli cep telefonlarını sattığı yerin adresini verdi. Polisler 2 cep telefonunu sahiplerine teslim ederken, Muhammet Hüseyin A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Yaşam Videoları