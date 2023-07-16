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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde orman yangını! Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde orman yangını! Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı
16.07.2023 00:13 - Son Güncelleme: 16.07.2023 00:25

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın saatlerdir kontrol altına alınamadı.

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki ormanlık alanda gündüz çıkan yangın geniş bir alana yayıldı. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale sürerken, alevler hala kontrol altına alınamadı.

Gökçeada'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Gökçeada ilçesine bağlı Dereköy Marmaros mevkiinde saat 16.15 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Gökçeada'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 8 dakika içinde müdahale etti. Yangına havadan 5 helikopter, 4 su atar uçak, karadan ise 7 arazöz, 1 dozer, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile müdahale edildi. Gökçeada Belediyesi'ne ait ekipler de yangın bölgesine yönlendirildi.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın saatlerdir kontrol altına alınamadı.

Gökçeada'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

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