Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde orman yangını! Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki ormanlık alanda gündüz çıkan yangın geniş bir alana yayıldı. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale sürerken, alevler hala kontrol altına alınamadı.

"ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI"

Gökçeada ilçesine bağlı Dereköy Marmaros mevkiinde saat 16.15 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

"HEM HAVADAN HEM DE KARADAN MÜDAHALE"

Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 8 dakika içinde müdahale etti. Yangına havadan 5 helikopter, 4 su atar uçak, karadan ise 7 arazöz, 1 dozer, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile müdahale edildi. Gökçeada Belediyesi'ne ait ekipler de yangın bölgesine yönlendirildi.

"ALEVLER KONTROL ALTINA ALINAMADI"

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın saatlerdir kontrol altına alınamadı.