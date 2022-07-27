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Çanakkale Biga'da bisikletle gelin konvoyu düzenlendi

Çanakkale Biga'da bisikletle gelin konvoyu düzenlendi
27.07.2022 10:08 - Son Güncelleme: 27.07.2022 10:09

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde Serap ve Sabri Yurdakul çifti, bisikletli gelin konvoyu ile dünya evine girdi. Çanakkale’nin Biga ilçesinde Serap Özçelik (32) ve Sabri Yurdakul (32) çifti, gelin aracı olarak kullandıkları bisikletleriyle düğün konvoy oluşturdular. Arkadaşları da çifte, bisikletleriyle eşlik etti. Sabri Yurdakul arkadaşları ile birlikte düğün öncesi gelini almak için Biga ilçesine bağlı Cumhuriyet mahallesi Ekinci sokaktaki gelin evine gittiler. Gelin evinde gelenekler eşliğinde gelini alan damat tarafı daha sonrasında gelin konvoyunu balonlarla süslenen bisikletler eşliğinde gerçekleştirdi. Serap Özçelik yaptığı açıklamada, “Bisiklet hayatımızın bir parçası. Bugünde arkadaşlarımız yanımızda olsun istedik. Gelin konvoyunu arkadaşlarımız ile birlikte düzenleyeceğimiz için çok heyecanlıyız" dedi.

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