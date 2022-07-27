Haberler Yaşam Videoları Kayseri’de feci kaza: Kamyonetten fırlayan sürücü öldü

Kayseri’de feci kaza: Kamyonetten fırlayan sürücü öldü

Kayseri’de feci kaza: Kamyonetten fırlayan sürücü öldü
27.07.2022 11:47 - Son Güncelleme: 27.07.2022 11:48

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 04:08
Trabzon Havalimanı tarihinin...
Yaşam 02:35
Çanakkale’de bisikletle gelin...
Yaşam 00:54
Uyurken evlerinin bir odası...
Yaşam 01:33
Metrobüs arıza yaptı, yolcular...
Yaşam 01:18
Şok olay! Kötü kokular gelince...
Yaşam 01:08
Seyir halindeki cip alev...
Yaşam 02:53
Söke'de çıkan yangını söndürme...
Yaşam 00:30
Öfkesini alamayan taraflar...
Yaşam 01:57
Sıcaktan bunalan İstanbullu...
Yaşam 02:56
Altgeçitte dehşet! Tiner...
Yaşam 01:40
Çöp evden çocuk çıktı!...
Yaşam 03:07
Kontrolden çıkan otomobil...

Kayseri’de kamyonetin bariyerlere çarparak su kanalına yatması sonucu araçtan fırlayan sürücü öldü, kardeşi de ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kuzey Çevre Yolu’nda meydana gelen trafik kazasında, İbrahim Oruç yönetimindeki 38 AT 595 plakalı kamyonet, yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Yolun ortasındaki su kanalına girerek duran kamyonetin sürücüsü İbrahim Oruç araçtan fırladı. Talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi Volkan Oruç ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarılan Volkan Oruç da ambulansla hastane kaldırıldı. İbrahim Oruç’un cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kamyonet çekici ile kaldırılırken, olay yerine gelen kardeşlerin yakınları da gözyaşı döktü.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA