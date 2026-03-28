Bursa’da "Yan Bakma" dehşeti: 22 yaşındaki genci sokak ortasında bıçakladılar!

Yan Bakma Tartışması Kanlı Bitti

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi Kervan Caddesi'nde, dün saat 16.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre, evine doğru yürüyen Ahmet K. ile yanından geçen A.T. arasında "yan bakma" nedeniyle bir tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Ahmet K., üç kişi tarafından darbedilip kolundan ve bacağından bıçaklandı.

Şüphelilerin Suç Dosyası Kabarık Çıktı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Ahmet K.'yi ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerin üzerinden iki sustalı bıçak ile "sallama" olarak tabir edilen kesici alet ele geçirildi. Yapılan incelemede, şüphelilerin çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi.

Kavga Anı Kask Kamerasında

Saldırganlardan yaşı küçük olan T.C.B. ve T.Y. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, A.T. ise işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Dehşet anları, o sırada caddeden geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, grubun Ahmet K.'ye saldırdığı ve bıçakladığı anlar net bir şekilde görüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.