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Bursa'da uyumak için otomobilini yol kenarına çeken adamın başına gelmeyen kalmadı!

Bursa'da uyumak için otomobilini yol kenarına çeken adamın başına gelmeyen kalmadı!
23.10.2022 09:05 - Son Güncelleme: 23.10.2022 09:06

OTOMATİK OYNAT

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Bursa’da uyumak için otomobilini yolun sağına çeken kişi, seyir halindeki başka bir aracın otomobiline çarpması sonucu aracın içinde sıkıştı. Ne olduğunu anlayamayan kazazede gözünü hastanede açtı. lay, merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, alkol alan Abdurrahman S., trafiğe çıkmamak için aracını yolun sağına çekerek uyumaya başladı. Bu esnada Yıldırım istikametine doğru seyir halinde olan Sami Durak (24) kontrolündeki 16 LYS 30 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Abdurrahman S.’nin uykuya daldığı 16 YU 50 p02akalı araca çarptı. Kazayı gören çevredekiler yaralıya yardım etmek için koşarken, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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