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Nevşehir'de park halindeki otomobile çarptı: Fikri Çelik hayatını kaybetti

Nevşehir'de park halindeki otomobile çarptı: Fikri Çelik hayatını kaybetti

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde park halindeki otomobile arkadan çarpan otomobilde bulunan Fikri Çelik (62) hayatını kaybederken, sürücü Tuncer G. ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir-Aksaray karayolunda meydana geldi. Yol üzerinde park halinde bulunan 68 ER 224 plakalı otomobile, aynı yönde seyir halinde olan Tuncer G. yönetimindeki 35 AUA 260 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından araçta yolcu olarak bulunan Fikri Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Tuncer G. ise yaralandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, çarpma anıda bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin, park halindeki otomobile çarptıktan sonra iki aracın da savrulduğu görüldü.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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