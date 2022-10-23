Haberler Yaşam Videoları Düzce'de sözlü tartışmada silahlar konuştu: 2 ölü

Düzce'de sözlü tartışmada silahlar konuştu: 2 ölü

Düzce'de sözlü tartışmada silahlar konuştu: 2 ölü
23.10.2022 08:58

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:10
Karısını bıçakladı komşunun...
Yaşam 00:18
Arda Turan'ın annesi hakkında...
Yaşam 00:20
Otomobille çarpışan...
Yaşam 01:14
Sünnet çocuğu düğün...
Yaşam 04:58
Türk çoban köpeği ırkları...
Yaşam 00:22
Van’da 3 organizatör...
Yaşam 02:49
Uyuşturucunun hayattan...
Yaşam 03:21
Otomobil sulama kanalına...
Yaşam 06:45
Bartın’da facianın yaşandığı...
Yaşam 01:35
Tekirdağ’da trafiğin ortasında...
Yaşam 00:52
Bartın’da maden ocağında...
Yaşam 01:42
Arıza yapan yük gemisi Sarıyer...

Düzce’de gece saatlerinde meydana gelen olayda iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların konuştuğu kavgada babası öldürülen muhtar, babasını öldüren kişiyi beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Olay, Düzce’nin Gümüşova İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Gümüşova merkeze bağlı Yenimahalle’de meydana gelen olayda Yeni Mahalle Muhtarı Z.B’nin babası İrfan Bıçakçı ile Nevzat Karadeniz arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Nevzat Karadeniz, belinden çıkardığı silahla İrfan Bıçakçı’yı vurdu. İrfan Bıçakçı’nın vurulduğunu gören oğlu Z.B’de beylik silahıyla Nevzat Karadeniz’i vurdu. İrfan Bıçakçı kaldırıldığı Gümüşova Entegre Hastanesi’nde hayatını kaybederken, Nevzat Karadeniz ise ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Nevzat Karadeniz’de kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Babasını vuran Nevzat Karadeniz’i beylik tabancasıyla vuran Z.B ise yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA