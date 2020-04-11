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Bursa'da koronavirüs tedavisi gören 9 kişi daha alkışlar eşliğinde taburcu oldu

Bursa'da koronavirüs tedavisi gören 9 kişi daha alkışlar eşliğinde taburcu oldu

11.04.2020 16:00

Son dakika haberi... Bursa'nın Gemlik ilçesinde korona virüs sebebiyle hastanede tedavi gören 9 kişi, alkışlar eşliğinde taburcu oldu. Taburcu edilen hastalar, tedbir maksadıyla 14 gün evlerinde kalacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam yaptığı açıklamada toplamda 2 bin 423 hastanın iyileştiğini bildirmişti.


Bursa Gemlik Devlet Hastanesinde Covid-19 teşhisi ile tedavi gören 9 hasta, hastane personelinin alkışları arasında taburcu edildi. Vatandaşlar da hastane çalışanlarına bakım ve ilgilerinden dolayı da teşekkür etti.



Hastaların yaş aralıkları 17 ile 93 arasında değişirken, tedavilerinin de 14 gün ve bir hafta arasında sürdüğü ifade edildi. Taburcu edilen hastalar, tedbir maksadıyla 14 gün evlerinde kalacak.



TÜRKİYE'DE SON DURUM
Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 4 bin 747 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 98 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vakanın 47 bin 29'a, can kaybının 1006'ya yükseldiğini açıklamıştı.

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