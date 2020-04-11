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    • 11.04.2020 Gazete
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    Coronavirüsü yenen vatandaşlar alkışlarla evlerine uğurlandı

    Coronavirüs’ü yenenlerin sayısı her geçen gün artmaya başladı. Ülkemizin dört bir yanındaki hastanelerde sağlıklarına kavuşan vatandaşlar alkışlarla evlerine uğurlandı.

    Alkışlar bizden!
    Coronavirüs'ü yenenlerin sayısı her geçen gün artmaya başladı. Ülkemizin dört bir yanındaki hastanelerde sağlıklarına kavuşan vatandaşlar alkışlarla evlerine uğurlandı.



    NE YERSEN O'SUN
    Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof Dr. Oğuz Özyaral, Covid-19'u yendi. Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nden alkışlarla uğurlanan Özyaral, "Ben uyku düzenine çok önem veriyorum. Her zaman söylediğim gibi 'ne yersen o'sun' dedim hayatım boyunca" dedi.




    93'LÜK     NİNE CORONA'YI YENDİ
    'da oturan 93 yaşındaki Alye Gündüz, hastalığı yendi. Kendisiyle ilgilenen doktorlara teşekkür etti. Alkışlar eşliğinde dün taburcu edildi.



    KOÇ GİBİ
    'da coronavirüs testi pozitif çıkan 79 yaşındaki Gülperi Koç, 8 günlük tedavisinin ardından alkışlar eşliğinde taburcu oldu. Koç, "Her zaman ölüme hazır olmamız gerekiyor. Allah hükümetimize, zeval vermesin" diye konuştu.



    GEÇMİŞ OLSUN İBRAHİM DEDE
    'un Söğütlü köyünde yalnız yaşayan İbrahim Özmen (87), 10 gün önce virüse yakalandı. İbrahim dede dün hastalığı yenmeyi başardı. Hastaneden çıkıp evine gitti.



    ÇALIŞMAK İSTİYORUM
    İstanbul'da Pratisyen Hekim Ömer Faruk Bilici de hastalığı yendi. 14 gün daha evde izolasyonunu sürdüreceğini dile getirdi.



    EVDE HAYAT VAR
    Zonguldak'ta Coronavirüs testi pozitif çıkan hemşire Özge Akçelebi (23), yedi günde hastalığı yendi. Akçelebi, "Şu an evde karantinadayım. Evimde kendimi izole etmeye devam ediyorum. Hastane yönetiminden doktorlarımıza, meslektaşlarımıza hepsi çok destek oldular"dedi.

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