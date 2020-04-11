Son dakika: İBB'den vatandaşları mağdur eden karar! Dakikalarca durakta beklediler 11.04.2020 11:56

Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kapsamında İBB otobüs ve metrobüs seferleri yeniden düzenlendi. Sabah 09.00 ile 16.00 arasında metrobüs seferleri iptal edildi. Bu karardan haberi olmayanlar ise metrobüs duraklarında kaldı.

MESAİSİ OLAN HEMŞİRELER GELMEYEN OTOBÜSLERDEN DOLAYI MAĞDURİYET YAŞADI

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında tutulan çalışanlar sabah saatlerinden itibaren işe gitmek üzere evlerinden çıktı. O vatandaşların dakikalarca otobüs duraklarında toplu taşıma aracı beklediği görüldü.







Yoğun bakımda çalışan ve yaklaşık 1 saattir otobüs beklediğini ifade eden bir hemşire, 'Benim mesaim saat 08.00 gibi başlıyor. Metroyu kullanıyorum. Metro şu an da çalışmıyor. Hastanemin önüne veya yakınına giden bir otobüs de yok. Şu an polisi aradım ve gelmelerini bekliyorum. Ciddi manada mağdurum. Ne yapacağım?' diye konuştu.