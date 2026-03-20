Bursa’da korkutan kaza: Tırın altında kalan otomobil metrelerce savruldu

Bursa'nın Kestel ilçesinde şerit değiştirmek isteyen otomobilin sürücüsü sol şeritten gelen tırı fark etmedi. Tırın çarptığı otomobil metrelerce savrulurken, o anlar kameraya yansıdı.

Şerit Değiştirmek İsterken Tırın Altında Kaldı

Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, şerit değiştirmek istediği sırada sol şeritte ilerleyen tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tırın kör noktasında kalan otomobil, dev aracın önünde metrelerce sürüklenmeye başladı.

Diğer Sürücüler Kornalarla Uyardı

Tır şoförünün altına aldığı aracı fark etmediği tehlikeli anlarda, çevredeki diğer sürücüler korna ve selektörlerle yardıma koştu. Gelen yoğun uyarılar üzerine durumu fark eden tır sürücüsü, aracını güçlükle durdurabildi. Çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldü.

Şans Eseri Yaralanan Olmadı

Metrelerce sürüklenen otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, mucize eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine sevk edilen trafik ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

