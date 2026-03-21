Ankara'da metro çıkışında bıçaklı kavga: 2 yaralı 3 gözaltı!

Ankara'da metro çıkışında bıçaklı kavga: 2 yaralı 3 gözaltı!

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde metro istasyonu çıkışında iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralanırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Metro Çıkışında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Ankara'da Akköprü Metro İstasyonu çıkışında geç saatlerde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüşen kavgada, 2 kişi aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Metroya Kaçan Şüpheliler Yakalandı

Olayın ardından izlerini kaybettirmek için metro istasyonunun içine kaçan 3 şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yaralılar ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüphelilerden Biri Firari Çıktı

Gözaltına alınan şüpheliler üzerinde yapılan GBT sorgulamasında çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Şahıslardan birinin, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Sarıyer’de yangın faciası: Anne ve çocuklar yaralandı
İletişim Başkanlığı: Dünyada barışın ve istikrarın tarafındayız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'da konuştu: Savaşın müsebbibi İsrail'dir
Konya'da kafa kafaya çarpışma: Hafif ticari araçtaki baba oğul olay yerinde hayatını kaybetti

