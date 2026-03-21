Ankara'da metro çıkışında bıçaklı kavga: 2 yaralı 3 gözaltı!

Metro Çıkışında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Ankara'da Akköprü Metro İstasyonu çıkışında geç saatlerde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüşen kavgada, 2 kişi aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Metroya Kaçan Şüpheliler Yakalandı

Olayın ardından izlerini kaybettirmek için metro istasyonunun içine kaçan 3 şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yaralılar ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüphelilerden Biri Firari Çıktı

Gözaltına alınan şüpheliler üzerinde yapılan GBT sorgulamasında çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Şahıslardan birinin, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.