SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Bursa’da korkunç olay! Husumetlisine yol ortasında kurşun yağdırdı
Haberler Yaşam Videoları

Bursa’da korkunç olay! Husumetlisine yol ortasında kurşun yağdırdı

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024, 11:35 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024, 11:35

Bursa'da alacaklısı olduğu eski ortağının önünü kesen saldırgan alacaklısına yol ortasında kurşun yağdırdı.

Olay, Osmangazi İlçesine bağlı Demirtaş, Dumlupınar Mahallesi Mustafa Karaer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer A.,(43) eski ortağı ile Tamer P., (51) aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet yaşadı. Alacaklı olan Ömer A. eski ortağını aracıyla takibe aldı. Saldırgan, cadde üzerinde yakaladığı husumetlisi Ömer A.'ya kurşun yağdırdı. Aracında kanlar içinde kalan adamı gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eski ortağına 4 el ateş açan Ömer A., olay yerinde yakalanırken, yaralı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası, Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

SIRADAKİ VİDEO
Ağrı Dağı’nda yoğun kar ve fırtına etkili oldu
18.09.2024Çarşamba
Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü: Otomobilin patlama anı kamerada
18.09.2024Çarşamba
İstanbul'da sabah trafiği! Yoğunluk yüzde 58 seviyesinde seyretti
18.09.2024Çarşamba
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ehliyetsiz motosikletli kendisini durdurmak isteyen polisi ezdi
17.09.2024Salı
Boğulma tehlikesi geçiren adamı balıkçılar böyle kurtardı
17.09.2024Salı
Bunlar da Var
Konya Selçuk’ta feci trafik kazası kamerada! Otomobil üst geçitten böyle düştü! 00:26
Otomobil üst geçitten böyle düştü! 1 ölü!
17.09.2024Salı
Narin Güran cinayetinde son durum | Kara kutu yenge Hediye Güran’ın ifadesine ulaşıldı! 06:07
Kara kutu yenge Hediye Güran'ın ifadesine ulaşıldı!
17.09.2024Salı
İsrail’den Hizbullah’a siber saldırı! Taşınabilir çağrı cihazları aynı anda patlatıldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var 01:07
İsrail'den Hizbullah'a siber saldırı!
17.09.2024Salı
CHP’nin cesaretlendirdiği Dilruba Kayserilioğlu yine AK Partililere hakaret etti! Aptal yakıştırması 01:05
CHP'nin cesaretlendirdiği Dilruba Kayserilioğlu yine AK Partililere hakaret etti!
17.09.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA