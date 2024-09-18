Bursa’da korkunç olay! Husumetlisine yol ortasında kurşun yağdırdı

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024, 11:35 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024, 11:35

Olay, Osmangazi İlçesine bağlı Demirtaş, Dumlupınar Mahallesi Mustafa Karaer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer A.,(43) eski ortağı ile Tamer P., (51) aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet yaşadı. Alacaklı olan Ömer A. eski ortağını aracıyla takibe aldı. Saldırgan, cadde üzerinde yakaladığı husumetlisi Ömer A.'ya kurşun yağdırdı. Aracında kanlar içinde kalan adamı gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eski ortağına 4 el ateş açan Ömer A., olay yerinde yakalanırken, yaralı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası, Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.