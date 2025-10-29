PODCAST CANLI YAYIN
Bursa’da kaçak içki can aldı: 55 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Bursa’da kaçak içki can aldı: 55 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Bursa’da dün akşam saatlerinde alkol aldıktan sonra fenalaşan 55 yaşındaki Rojbin Z., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın kaçak içkiden zehirlendiği ihtimali üzerine Kaçakçılık ve Organize Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde alkol alan Rojbin Z. evinde fenalaştı. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları tüm müdahalelere rağmen şahsı hayata döndüremedi.


İlk belirlemelere göre şahsın kaçak içkiden zehirlendiği değerlendirildi. Rojbin Z.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin de kaçak içki ihtimaline karşı geniş çaplı çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Bunlar da Var

GOL | Kayserispor 1-0 Niğde Belediye Spor
GOL | Kayserispor 1-0 Niğde Belediye Spor
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasının 3. duruşması başladı
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasının 3. duruşması başladı
Başkan Erdoğan Altay tankının teslim törenine Togg'un yeni bir versiyonu ile geldi
Başkan Erdoğan Altay tankının teslim törenine Togg'un yeni bir versiyonu ile geldi
Trump Japonya’da pisti salladı! İşte o anlar
Trump Japonya’da pisti salladı! İşte o anlar

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle