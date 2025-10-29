Elazığ’da çay ocağına pompalı tüfekle saldırı

Olay, Üniversite Mahallesi İmran Sokak'ta bulunan bir çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı kişi veya kişiler tarafından çay ocağına gelinerek pompalı tüfekle ateş edildi. Olayda şan eseri kimse yaralanmazken, olaya karışan şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme başlatan ekipler, olaya karışan 1 şüpheliyi yakaladı.



Polis ekipleri tarafından soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.