İşçi midibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Demirözü Mahallesi Hortu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Cin yönetimindeki 33 ACS 612 plakalı Tofaş marka otomobil ile elma toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Avni Altınyazar yönetimindeki 33 KEZ 10 plakalı midibüs çarpıştı. Kazayı görenler yardıma koşarken durum 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirildi. Merkez bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerini yönlendirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri otomobilde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3'ü ağır 14 kişi ise ambulanslarla ilçe devlet hastanesine sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 2'sininde hayatını kaybettiği öğrenildi.



Kaza yerinde jandarma ekipleri inceleme yaparken ölenlerin isimleri de belli oldu. Kaza ölenlerin Hasan Cin (42), Mustafa Cin (53) ve Mehmet Perçemli (54) olduğu belirtildi.



Öte yandan hastanede tedavisi süren yaralılardan 1'inin durumunun kritik olduğu diğerlerinin ise iyi olduğu öğrenildi.

