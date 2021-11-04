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Bursa'da drone destekli asayiş uygulaması

Bursa'da drone destekli asayiş uygulaması
04.11.2021 19:37
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Nilüfer ilçe emniyet müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Şube Müdürlüğü desteği ile Görükle'de 250 personel ve 35 ekiple asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan asayiş uygulamalarında mekanlar ve halka açık alanlar denetlenirken, eş zamanlı olarak havadan drone ile takip edildi. Yapılan uygulamada 350 araç denetlendi. Denetlemelerde bin 800 kişinin Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT) sorgulandı. Umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde ise 35 iş yeri denetlendi. Yapılan denetimlerin vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar olduğunu belirten Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti.

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