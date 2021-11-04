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Elinde bıçakla "Karımı ve çocuklarımı getirin" diye bağırarak kendine zarar verdi

Elinde bıçakla "Karımı ve çocuklarımı getirin" diye bağırarak kendine zarar verdi
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Bilecik'te eşiyle tartışan bir kişi 6 katlı inşaat halindeki bir apartmanın en üst katına elindeki ekmek bıçağı ile çıktı. Kendine bıçakla zarar veren şahıs itfaiye ekiplerinin üzerine parke taşı attı. Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerinde Bahtiyar D. isimli şahıs 6 katlı inşaat halindeki bir apartmanın son katına elindeki ekmek bıçağıyla çıkarak, intihar teşebbüsünde bulundu. Ailevi sorunları olan şahıs kendisinin ikna etmeye çalışan polislere "Getirin eşim ve çocukları gideyim" dedi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, cadde şerit çekilerek trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin aşağıda olası bir intihara karşı branda açması sırasında Bahtiyar D. çıktığı yerden aşağıya parke taşı atmaya başladı. İtfaiye ekipleri atılan taşlardan kaçarak binanın altına sığındı. Güvenlik önlemleri çerçevesinde intihardan vazgeçirilmek istenen şahısın elindeki bıçakla kendisine de zarar verirken, yaklaşık 1 saatlik uğraşlar sonunda intihardan vazgeçirildi. Bahtiyar D. polis aracına bindirilerek karakola götürüldü.

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