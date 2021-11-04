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Otomobil takla attı: 3 yaralı

Otomobil takla attı: 3 yaralı
04.11.2021 19:37
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Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Keskin ilçesi Kırıkkale-Kayseri D-765 kara yolu üzerindeki meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ö. idaresindeki 34 DRF 562 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Ö.(53) ile yolculardan Simge Ö.(20) ve Murat K.(28) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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